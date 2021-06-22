台灣新冠肺炎疫情逐日趨緩，但台北市士林區某長照機構20日爆出群聚感染，讓住士林區的民眾人惶惶，昨晚有臉書社團發文，指今天早上葫蘆堵四里，包括葫蘆里、葫東里、富光里及福順里，社子四里社子里、社園里、社新里吉永倫里，將進行全面性大消毒，讓里民驚恐，原來群聚就在家旁邊，里長則痛批業者隱匿，應該要重罰。

士林某長照機構20日傳出群聚感染，爆48人確診、3人死亡，台北市政府控訴業者隱匿疫情，但業者打臉回應，8日就已通報台北市衛生局有長者確診消息，但卻未做疫調、隔離及全院快篩，以致如此局面。

臉書社團《社心里大小事》的版主於昨（21）日晚間發文指出，6月22日星期二，早上9時葫蘆堵四里，包括葫蘆里、葫東里、富光里及福順里；社子四里則為社子里、社園里、社新里吉永倫里，將進行全面性大消毒，提醒民眾關緊門窗、將衣物收進室內。

另外，臉書社團《我是社子人》也有不少居民相當恐慌，透露長照機構不僅隱匿疫情，還會將機構內的回收物品給整理回收物的阿嬤，且沒有經過任何處理，也未用塑膠袋包裹，「真的很怕有散布病毒的危機」、「跟老婆出門還遇到大體接送車，直接嚇得躲遠遠」、「前幾天已看到好幾台救護車和穿防護衣進出了，到現在救護車聲音整天沒停過」等。

據《ETtoday新聞雲》報導，社新里林德隆里長表示，消息真的很隱匿，直到救護車不斷地湧進，才知道出事了，他也提醒里民盡量不要離開自己居住的里。另外，其他里長也憤怒的表示，長照機構很過分，認為應該要重罰。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。