前美女主播蔡郁璇，另一個有名的身分，是「補教人生」男主角高國華的前妻，兩人離婚已經超過10年，而始終維持亮麗外型的蔡郁璇，前幾年曾在做直播主，人氣打趴一票年輕正妹，但對於私生活多年來都相當低調，如今難得受訪，除透露女兒剛考上大學之外，也羞認身邊有伴，但不打算再婚，「有伴比較重要」。

蔡郁璇是高國華第二任妻子，兩人結褵8年、育有1女，不料2010年7月，高國華被拍到開車奔馳在高速公路上，還一邊與身旁女子激情舌吻，此女不是老婆蔡郁璇，而是對手補習班的辣妹老師陳子璇，最終高國華選擇了小三，結束與蔡郁璇的8年婚姻。

如今已41歲的蔡郁璇，這段時間也因疫情宅在家，她接受《三立新聞網》專訪，之前做直播的她，有想跟正妹女兒一起經營YT頻道，但因三級警戒，暫時無法行動，如今18歲的女兒，剛考上世新大學公共廣告系，蔡郁璇透露女兒考前有找爸爸高國華惡補5次英文，成績真的突飛猛進，表示自己不介意孩子找爸爸，女兒開心就好。

如今女兒考上大學，私立的學費不便宜，要6萬多元，蔡郁璇坦言經濟上一直都頗辛苦，平日省吃儉用，但她收入不穩定，因此考慮要讓女兒申請助學貸款，母女日常花費大概一個月3萬元，女兒如今長大了有在打工，「不過賺的當然是她自己花，吃飯平常的費用還是媽媽付」。

如今孩子慢慢獨立了，蔡郁璇是否願意開展新戀情？她鬆口有個不錯的交往對象，對方跟她年紀相同，連背景都差不多，也跟她一樣有過一段婚姻、有小孩，男方自己創業開公司，可能因為這樣，彼此很聊得來，蔡郁璇有讓男友跟女兒見面，得到了孩子的好評，雙方目前的關係就是相知相惜，對於未來，蔡郁璇不考慮再婚，而她對這段感情很保護，選擇避談交往細節，笑言：「他很保守啦，家裡也是！」。