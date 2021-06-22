台灣疫情嚴峻，AZ疫苗首先開打，卻接連傳出年長者施打後猝死的案例，對此，美妝YouTuber查理也分享自家的情況，透露一家人在群組因為「要不要打」這件事吵翻天，最後還是決定要讓已經高齡90幾歲的阿公阿嬤施打，接種結束後他們的身體也出現驚人變化。

查理在臉書發文透露，原來已經幫阿公阿嬤預約好要打疫苗，接種前一晚的確有親戚在家族群組反對，表示看到長者打疫苗猝死的新聞覺得太危險，導致家人間因為意見分歧而陷入僵持，「打了有可能死，不打也有可能死，重點我是想讓他們打，萬一他們打了出事就變成我的責任了。真的太難了！」

最後舅舅還是帶著兩老去打疫苗，查理也不忘每天關心他們的身體狀況，還好阿嬤的精神很好，還可以回答：「注射完身體變得就爽快欸！發燒？沒有啦！整個人變得就輕鬆！就蘇胡！你阿公哦？你看他爬樓梯都比我快，沒事啦！」可愛的回答才終於讓查理鬆一口氣，也忍不住笑道，「阿嬤是不是把疫苗誤認為美國仙丹了？」

也有醫師在留言區補充：「身體健康可以到處趴趴走的長輩還是適合打的喔。」希望大家別那麼排斥接種疫苗，還有網友分享成功接種案例，「朋友家長輩也好像說陳年痠痛減輕，精神很好，幾乎要懷疑到底打了什麼。」然而也有人透露自家長輩的狀況並不好，對此，查理也安慰，「祝家人早日康復，不要自責！你們決定打疫苗是為了他好，不是要害他，相信他會好起來的！」

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