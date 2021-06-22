32歲香港女星譚嘉儀不僅是歌手，也曾演過電視劇《愛·回家》，擁有34C上圍的她最近在IG分享自己穿泳裝、坐遊艇出海的美照，可見她白色深V泳裝上身，露出超深事業線，側面僅用幾根線支撐小熱褲，美背和好身材都被看光，連好友林穎彤都一字點評：「巨」。

譚嘉儀年輕時從香港大學音樂系畢業，之後參加選秀節目《超級巨聲3》以季軍身分出道，目前是香港無綫電視藝人。早年她出道時給人肉肉女印象，最近幾年才瘦身成功。今年5月她受訪，鬆口花了3年時間，鏟肉約8公斤，秘招就是每天會在瑜珈墊上找運動影片，每天至少做30分鐘到1小時，堅持了3年才跟胖胖身形說再見。

好友大讚譚嘉儀好身材。（圖／翻攝自kayeepo IG）

譚嘉儀透露，自己最常做的就是平板支撐運動，每次至少一分鐘，漸漸就可以練出肌肉和馬甲線，飲食方面也要多注意，她減少吃澱粉，多吃蔬菜和水果，她承認自己愛吃肉，每次瘦身時就只吃蔬菜和雞胸肉，維持兩星期就會有效果，她也坦言過去試過很多不正確的方法，像是做完運動就大吃冰淇淋，「結果有做跟沒做一樣，大家千萬別跟著學」。

昨(21日)譚嘉儀在IG分享自己多張做遊艇照片，可見她戴著藤編圓帽，下半身穿著細肩帶低胸開高衩泳裝，大秀美腿和呼之欲出上圍，側面鏤空設計讓好身材全被看光，翹臀與美背也相當吸睛，好友鄧佩儀問：「會不會太hot！」，林穎彤只留一個字:「巨」，譚嘉儀回：「巨浪？」，粉絲回：「應該是加『乳』」、「又引人犯罪」、「人美歌甜」。