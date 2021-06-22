中華郵政公司鼓勵民眾使用郵政網購中心「i郵箱貨到付款」服務方式，即日起至9月30日推出優惠，訂單每滿百元就贈1元購物金，另加贈30元，等於回饋至少31元起。中華郵政指出，i郵箱具備「零接觸取件」及「無現金支付」的便利性，目前全國布建2400餘座，是防疫期間最佳取件模式。

中華郵政表示，郵政網購中心代售多項品質精良的民生用品，值此疫情期間，民眾可利用「i郵箱貨到付款」配送方式，當郵件送抵i郵箱時，收件人將會收到包含取件資訊及銷帳編號的取貨通知簡訊，可選擇以郵政金融卡、郵局實體ATM、郵局網路ATM、e動郵局APP及台灣Pay等多元方式支付貨款後，即可憑手機末3碼及取件碼取件。

郵局即日起至9月30日舉辦「網購貨到付款．30郵禮＋月月抽」推廣活動，凡至郵政網購中心購買標示「開箱郵好禮」的指定活動商品，選擇以i郵箱貨到付款方式配送，並於收到取件簡訊3日內完成付款取貨者，除每筆訂單每滿100元贈「i郵購紅利購物金」1點（1點即1元）外，再加贈紅利購物金30點，可於下次消費時抵用。

另單筆消費金額滿450元，可享免運費及免代收貨款資費；此外，訂單無須登錄，每筆均可再享1次抽獎機會，活動期間內按月各抽出30名幸運得獎者，獎項有咖啡機、果汁機及i郵大禮包等禮品。

中華郵政指出，目前i郵箱在全國各地布建逾2400處據點，是全國規模最大的智慧物流設備網絡，且跳脫傳統宅配與店配遞送模式，收寄、配送全程零接觸，是防疫期間最佳取件模式，也歡迎網購業者及民眾多加利用，一起透過「i郵箱」防疫。