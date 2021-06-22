國內傳出有新手媽媽接種AZ疫苗後哺乳女嬰卻猝死。婦產科權威李茂盛推測，兩者無關聯性，女嬰恐因未拍嗝導致溢奶或舌頭捲曲阻礙呼吸道而猝死。目前，國外尚無嬰兒透過母乳吸收疫苗而猝死的案例。建議對AZ疫苗有疑慮的產婦可改打莫得那，且孕婦最好滿12週後再接種疫苗。因母乳內含多種好抗體和營養，能提高小寶寶對病菌的抵抗力，產婦不用因特殊案例而過度驚嚇！

雲林縣一位於殯葬所工作的30歲新手媽媽在接種AZ疫苗的隔天，以母乳哺餵兩個月大女嬰後，寶寶卻發生猝死狀況。對此，婦產科權威的李茂盛推測，女嬰猝死與其母親接種AZ疫苗之間應無關聯性！嬰兒猝死的原因有兩個可能性：其一，哺乳後，大人未幫嬰兒拍嗝，導致溢奶窒息而亡；其二，嬰兒在睡眠中的姿勢讓舌頭往後捲曲，阻礙呼吸道而猝死。

因女嬰母親在殯葬所工作，屬高風險工作性質，有必要施打AZ疫苗，以保護自己和家人，以避免染疫。李茂盛說，這位新手媽媽在施打疫苗後即對新生兒哺餵母乳，但乳汁中含有的AZ疫苗含量並不多，所以女嬰透過乳汁吸收到的疫苗含量更為稀少，迄今國外尚無嬰兒透過母乳吸引疫苗而猝死的相關案例，故疫苗與猝死應無關係，女嬰真正的死因還有待解剖。

李茂盛建議，對AZ疫苗排斥的產婦可考慮改打莫德納疫苗，至於孕婦可在孕期滿12週，胎兒生長狀況較穩定後，再接種疫苗。目前，各國政府、國內的疫情指揮中心和婦產科醫學會也都認為，在疫情高風險之下，懷孕、哺乳中的婦女都應施打疫苗！

長期以來，國健署與婦產科醫師都非常鼓勵產婦哺餵母乳給新生兒，因為乳汁含有很多的好抗體，能提高小寶寶對病菌的抵抗力，是產婦送給孩子最珍貴的禮物；加上，臨床上也有千分之一發生率的「嬰兒猝死症候群」。李茂盛不希望雲林這起特殊案例的發生，讓產婦怯於對寶寶哺餵母乳！