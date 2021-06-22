證交所今（21）日公布5月證券商獲利情形，5月全體證券商稅後淨利47.61億元，較4月衰退85.16億元、減幅64.14％，累計前5月全體證券商稅後淨利448.89億元，較去年同期大幅成長371.54億元，等於是年增480.34％。

證交所指出5月大盤總成交值約11.011兆元，較4月增加29.21％，使證券商經紀手續費收入較4月增加，另外，5月因出售證券損失及證券評價損失較多，使自營業務淨利較4月衰退121.99億元（減幅163.72％），承銷業務淨利則較4月衰退7.39億元（減幅79.46％），整體而言，5月全體證券商稅後淨利47.61億元，較4月衰退85.16億元（減幅64.14％）。

累計今年前5月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加98.91％，幾乎翻倍成長，另今年截至5月加權股價指數為上漲趨勢，去年同期為下跌趨勢，使自營業務淨利較去年同期成長160.74億元，承銷業務淨利亦較去年同期成長27.94億元，全體證券商稅後淨利448.89億元，較去年同期成長371.54億元，幅度高達480.34％。