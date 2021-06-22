宇隆（2233）受惠於車用客戶擴大釋單，加上自行車產業景氣熱絡，醫療產品又有新客戶加入，前五月合併營收13.87億元、年增53.9%，創歷史同期新高！在好業績加持下，宇隆今日價量齊揚、午盤股價衝上134元的新高價，大漲了9元，漲幅逾7%，成交量破2600張。

宇隆第1季歸屬母公司稅後淨利1.28億元、年增率高達66.2%，EPS2.14元。法人表示，宇隆受惠汽車大廠拉貨動能續強，以及自行車零件出貨將翻倍成長，今年營收與獲利同步成長可期。