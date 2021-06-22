宇隆盤中股價創新高 12:502021/06/22 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宇隆（2233）受惠於車用客戶擴大釋單，加上自行車產業景氣熱絡，醫療產品又有新客戶加入，前五月合併營收13.87億元、年增53.9%，創歷史同期新高！在好業績加持下，宇隆今日價量齊揚、午盤股價衝上134元的新高價，大漲了9元，漲幅逾7%，成交量破2600張。 宇隆第1季歸屬母公司稅後淨利1.28億元、年增率高達66.2%，EPS2.14元。法人表示，宇隆受惠汽車大廠拉貨動能續強，以及自行車零件出貨將翻倍成長，今年營收與獲利同步成長可期。 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 《日股》航運闖高領銜 日股往前行 #宇隆 #年增率 #加持 #盤中 #股價創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股大反彈 台股早盤大漲近200點 09:322021/06/22 財經 《類股》鋼價漲勢未變 中鋼率鋼鐵股噴漲 10:362021/06/22 財經 《熱門族群》業績向上 順德、界霖走高 11:272021/06/22 財經 旺旺集團杭州總廠總廠長林熖火：旺旺歷久彌新 研發創新居首功 04:102021/06/22 全球財經 《科技》SEMI：5月北美半導體設備出貨 連5月創新高 11:272021/06/22 財經 《金融》高收益債 海選明日之星 11:442021/06/22 財經 《半導體》台積電開高震盪 600元有難 11:272021/06/22 財經 《美股掃瞄》美股全收高 道瓊日漲幅創3個半月最大 08:542021/06/22 財經 《金融》Q3聚焦「三轉」 鎖定美、中、台科技及消費產業標的 09:452021/06/22 財經 億豐受邀法說 早盤股漲逾2％ 11:592021/06/22 財經 台股早盤反彈漲逾百點 台積電開盤漲2元、聯發科跌16元 09:082021/06/22 財經 財經熱門新聞 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 航運浪間追價好怕 他說把這檔當指標 - 財經 外資走人 半導體雙雄變雙〝熊〞 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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