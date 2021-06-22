台灣本土疫情爆發，全台升至三級警戒到6/28，許多學校除了停課之外，也改採遠距教學，不過網紅作家宅女小紅昨（21）日在臉書驚曝「兒子的幼稚園竟然倒了」，未來即便解封也無法把小孩送去上學上課，讓她相當傻眼。

全台升至三級警戒已經一個多月，許多店家撐不過疫情紛紛倒閉，沒想到居然連教育機構也難以倖免，宅女小紅在臉書宣布「兒子們的幼稚園竟然倒了」，消息傳出後，讓群組裡的所有家長焦躁不安，她更無奈表示：「疫情讓很多店撐不下去我知道，但怎麼也不會想到學校也能倒」，更擔憂屆時即便解封後，也無法將小孩送回學校，更透露前陣子還在想學校會不會退費，結果竟直接關門倒閉。

宅女小紅直言沒有什麼事能比學校倒了更令人害怕，即便現在立刻找到新學校，三級警戒也能順利在七月解除，但她看清一件事實，就是「正常學校都八月才有新學期啊」，雖然難以接受此事實，只好轉念安慰自己「你是幸福的，沒事沒事，我們都還活著就要開心了。」

對此，網友也紛紛留言：「幼稚園倒了？！根本是打趴全台灣居家隔離中媽媽們的慘況了吧，

我要在妳的腿上寫一個慘字」、「我同事前天才說，朋友的孩子好不容易報到名的幼稚園，都還沒入學，學校就傳來說倒了」、「我朋友是停課前一天去安親班接孩子，安親班說，解封也不用送回來了，因為我們今天最後一天」。

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