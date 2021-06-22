在隔夜美股因聯準會重申，美國經濟成長無虞而大漲下，日股22日也大幅反彈，收復上個交易日重挫3.3%大部分失土。早盤收盤時，日經指數收28,822.28點，大漲811.35點或2.9%。東證收1,954.13點，漲54.68或2.88%。

22日早盤中，航運類股無疑表現最亮眼，整體族群漲8.5%，商船三井將半年淨利財測上調逾3倍，預估可高達1,700億日圓、約15.4億美元。

東證指數中，商船三井大漲9.4%，並一度觸及10年新高。同業川崎汽船漲8.6%，同時也創下10年新高。至於日本郵船亦同步上揚8.2%。

東證指數中，價值型指數上漲3%，成長型的則漲2.7%。

三井住友DS資產管理認為，美股反彈後，市場開始買進日股。同時，大盤已反應聯準會2022年將會升息一事，但若聯準會還要升息，大盤就還會再整理。

汽車製造商表現優異，鈴木汽車漲6.9%，豐田汽車漲3%，因日圓走弱，出口商獲利看俏。

同時，營建類股也走高，大和房屋與和積水房屋分別上漲6.2%與5.9%。

三井住友DS資產管理補充，因疫苗覆蓋率增加，商業活動慢慢恢復下，也拉抬這些營建業股價。