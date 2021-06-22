台灣本土疫情未解，台北捷運公司日前宣布1280定期票可依比例退費，旅客只要在1年內、明年5月10日前持卡到車站辦理即可，5月1日迄今已累積3.4萬張完成申請。北捷今再開放線上申請功能，填完表格後將接到簡訊通知，待疫情趨緩再憑簡訊、原票卡洽捷運車站詢問處補加值即可，免除與人接觸或排隊困擾。

結合大台北公車、捷運及YouBike優惠的1280定期月票，自2018年推出以來廣受好評，目前約28至32萬人使用，大多是通勤上班族與學生。受到疫情影響，不少民眾自主減少出門頻率，轉而在家辦公、線上學習，就連經濟活動也減少許多。

北捷5月11日先是宣布1280可依比例退費，假設有民眾5月19日開通票卡、5月25日持卡退費，該卡最後一次搭乘紀錄為5月22日，等於只使用4天，其他天數都沒使用，就會以「1280除30」計算，將剩下26天費用退還，不足1元採無條件捨去，退款則會存入悠遊卡電子錢包。

北捷今也宣布開放線上辦理，只要在退費申請網頁，輸入使用的定期票悠遊卡卡號及手機號碼等，手機接獲驗證碼並完成驗證，即可收到申請成功的簡訊，並可藉申請退費的票卡卡號及手機號碼來查詢處理進度，若先前已至站內填寫表單退票的民眾，無須再重複線上申請退票，退費線上申請可參閱北捷網站。

北捷提醒，只要搭乘台北捷運、雙北市公車、雙北市YouBike及淡海輕軌，就會使用到1280定期票，並非不搭北捷就不會有搭乘紀錄；此外，辦理時也不會額外收取手續費。

北捷表示，自今年5月11日到明年5月10日止，旅客可於這1年內持票卡至詢問處辦理定期票退費，或於疫情趨緩後擇日辦理，統計5月1日至6月21日已有3萬4000件完成退費申請。