紐西蘭原料工業部(The Ministry for Primary Industries)於18日發現一批從台灣空運進口的荔枝與芒果出現東方果實蠅幼蟲，該國即下令暫停所有台灣芒果及荔枝入境，農委會防檢局今(22)日證實此事，但芒果並未檢出東方果實蠅，已立即去函紐西蘭要求取消暫停芒果的輸銷措施，荔枝發生原因仍在調查釐清中。

根據紐西蘭國家廣播電台今日報導指出，該國原料工業部在18日於台灣運抵紐西蘭的一批荔枝及芒果中發現東方果實蠅的幼蟲，因此緊急暫停上述兩項水果入境，東方果實蠅非紐國境內物種，先前僅在邊境被查驗到。

防檢局副局長鄒慧娟表示，這是台灣輸紐荔枝第一次查驗到東方果實蠅，發生原因仍在查驗釐清，但是這批水果當中只有900公斤的荔枝有出現果實蠅幼蟲，芒果上並未查驗出，因此已立即去函要求紐國取消暫停芒果輸銷的措施。

鄒慧娟指出，東方果實蠅因為寄主範圍很廣，非疫區國家如韓國、日本、美國、紐西蘭等都非常重視，防檢局會盡全力查明原因。

東方果實蠅，又名橘小實蠅，原產於印度及馬來半島等地，為太平洋地區果樹的重大害蟲，其寄主繁多、繁殖力強，雌蠅產卵於果皮下，幼蟲孵化後鑽入果肉中蛀食，因而造成水果腐爛，由於台灣氣候及環境適合其生存，目前已遍布全台。