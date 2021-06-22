美國20日捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗已運抵台灣，但中央的疫苗配發及施打順序決策引發質疑，民眾黨立法院黨團副總召高虹安、立委張其祿今呼籲，政府接下來應以公開透明進行疫苗分配及施打，清楚定義優先施打類別，避免引發特權、插隊等質疑，造成台灣社會撕裂的情況。

高虹安指出，目前台灣自購到貨的疫苗總數為111.66萬劑，加上日本、美國援助的總共374萬劑。前次日本捐贈的AZ疫苗曾發生縣市分配數量爭議，事實上，縣市分配疫苗的問題不在於依照公式計算，而是如何決定公式。

高虹安認為，目前政府的公式並未加入每周確診人數等參數，中央應該可明確給出每周各縣市的配發數量，不僅不會讓民眾過度恐慌，才能讓各地方縣市獲得足夠的疫苗數量，中央也才能取信於民，也可讓各縣市政府能提前預備行政程序與施打順序。

高虹安說，指揮中心20日更新疫苗優先施打類別，然而卻出現定義不清楚的問題，以行政院顧問丁怡銘、台中市的鄰長為例，是否算在第二類類別施打都有爭議，呼籲政府應把各優先類別定義清楚，有助於地方政府造冊施打，也才不會造成民眾恐慌而發生「插隊」問題，避免台灣社會被撕裂的狀況。

張其祿說，目前各縣市施打亂象叢生，根本問題是施打順序定義不清，期盼政府重新檢討施打順序，以更清楚直觀的方式進行分類，並讓決策過程公開、透明以取信於民。

此外，目前國軍官兵的施打次序為第七類，張其祿呼籲，中央應將美國援助的莫德納疫苗保留足夠份量，為戰鬥部隊、戰管單位及高度群聚的潛艦、水面艦、P-3C反潛巡邏機官兵，還有密閉窄空間執勤的飛彈部隊以及就醫不易的離島、高山雷達站官兵施打，以保障國軍官兵健康狀況。