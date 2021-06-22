雲林一名從事殯葬業的媽媽接種AZ疫苗後，給2個月大的女嬰哺乳，女嬰在隔日被發現猝死。醫師表示，疫苗接種後，需要2周才能產生保護力，並在奶水中產生抗體，但這名媽媽哺乳時時間短，疫苗還沒開始反應。2、3個月大的嬰兒是猝死高峰，趴睡、嗆奶都是危險因子，呼籲任何猝死都應要詳細調查原因。

台灣母乳哺育聯合學會常務理事、青年診所小兒科醫師楊靖瑩表示，新冠肺炎疫苗接種後，需要一段時間來產生反應，需約2周來產生保護力。過去的研究告訴我們，媽媽接種疫苗後，奶水中會產生抗體給孩子，但這名媽媽接種疫苗當日哺乳，時間太快，體內的疫苗還沒開始反應，不太可能經由母乳給孩子造成影響。

楊靖瑩引述台灣兒科醫學會說法指出，嬰兒猝死症候群在1個月以下新生兒並不常見，但發生率在2-3個月大時達到高峰。根據美國兒科學會建議，嬰兒猝死症候群的定義是「一歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程並檢視臨床病史等詳細調查後仍未能找到死因者」。

嬰兒猝死的的危險因素包括趴睡、嗆奶等等，楊靖瑩認為要把猝死牽扯到疫苗和母奶「太牽強」，很多疫苗一開始都說兩者有關，但後來都發現沒有關聯。許多民眾接種疫苗後都會身體不適，會出現發燒、痠痛、倦怠等症狀，對於是不是會因此而無法好好照顧孩子，楊靖瑩不曉得，不過她也強調，照顧孩子不是只有媽媽的責任，是需要家人們一起來做的。

楊靖瑩表示，任何嬰兒的猝死都應該要詳細調查原因。至於哺乳媽媽是否要接種疫苗，目前國際上相關的文獻有2篇，一篇是以色列的研究，另一篇是美國的研究，所使用的都是mRNA的疫苗。

研究結論顯示，媽媽在接種疫苗後，奶水中的抗新冠肺炎病毒的抗體濃度都增加，同時與其他對照組的婦女比起來，副作用相當，因此認為哺乳媽媽接種疫苗是安全的，並且能夠提供嬰兒免疫保護力。至於AZ疫苗，目前沒有看到有關哺乳期的研究，不過在接種AZ疫苗最多的英國，並沒有看到哺乳期女性接種後導致嬰兒死亡的報導，英國皇家婦產科醫學會也哺乳媽媽建議接種。