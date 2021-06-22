受到本土疫情影響，行政院推出紓困專案，但林姓國小課輔老師每月都有按時繳交勞保費，受到停課影響，僅領到5月份的半薪至今毫無收入，她大嘆「勞保每個月都有繳，卻連1塊錢紓困都沒有！」新北市議員陳錦錠則痛批，中央紓困做半套，沒有顧及基層民眾的心聲。

林姓國小課輔老師說，課輔老師除了課後輔導外，若有老師臨時請假，同時也要支援代課等，受到疫情影響，學校都改以「線上教學」，5月領到半薪後至今毫無收入，加上寒暑假活動都取消，生活費、房租只能吃老本度日，日子真的不知道怎麼過。

「感覺各部門就是在踢皮球！」林姓國小課輔老師說，行政院推出紓困方案後，她主動致電詢問教育部、經濟部、勞動部、衛福部，不是專線電話很難撥通，就是撥通後又要她改找其他單位，自己每個月都有繳勞保，但是卻連1毛錢紓困都沒有。

林姓國小課輔老師說，課輔老師有分為學校自辦以及委外由協會負責，她屬於委外協會的課輔老師，她相當不解，同樣都是有繳勞保費的勞工，且薪資待遇也不算高，卻是被政府忽略的一群人，「我們也想活下去，難道政府都沒聽見嗎？」

陳錦錠表示，中央政府紓困亂了套，疫情期間百工百業都受到影響，紓困補助不應該有所差異，更不應該是政治考量，課輔老師在校園中相當重要，不僅可以協助教師同時也可讓家長放心，紓困補助更不應忽略默默在教育現場付出的這群人。

陳錦錠也說，盼中央紓困方案可以考量到課輔老師，同時她也將向教育局建議，是否有其他的紓困方式可以協助課輔老師，協助他們度過疫情困境。