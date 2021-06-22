為迎戰新零售購物型態，美妝生活通路—寶雅(POYA)(5904)宣布推出主打體驗型美妝電商平台「POYA BUY寶雅線上買」，無縫串連線上及線下的資源，為未來營運增添新動能。

近期受疫情影響，多數消費者減少外出購物需求，POYA寶雅加快數位轉型腳步，全力加速行動支付及電商，為迎戰新零售購物型態，寶雅推出主打體驗型美妝電商平台「POYA BUY寶雅線上買」，提供24小時美麗隨時在線的便利網購服務，符合現代人生活及購物習慣更無縫串連線上及線下的資源，更將線上及線下的會員福利制度完美合併，正式進軍線上零售市場。

寶雅表示，「POYA BUY寶雅線上買」主要聚焦在美妝保養、居家生活、時尚流行3大暢銷類別， 透過延伸實體的體驗與服務，集結POYA寶雅專攻美妝生活專業及首波上線的500大品牌，致力於提供豐富、精彩、美麗的商品於每一位顧客，從既有POYA APP延伸出行動支付POYA PAY再建立出網購平台POYA BUY，提供無接觸購物模式，由實體與電商雙向結合，以更多元的方式提供消費者線上購物服務。

台灣新冠肺炎疫情自5月中旬大爆發，全台三級警戒衝擊百貨通路，寶雅5月合併營收達13.1億元，月減9.4%、年減0.57%，累計前5月合併營收74.8億元，較109年同期成長10.58%。

截至5月底為止，全國共有266間寶雅、26間寶家。集雅社5月合併營收為2.55億元，月增12.33%，年成長7.61%，累計前5月合併營收為12.05億元，年成長14.02%。