綠界科技(6763)成為興櫃股王之後，今天興櫃交易價格再創新高，最高來到1335元。今年綠界受惠於疫情使線上金流及物流需求大增，法人估計第2季將優於第1季的5.27元，下半年進入電商旺季，全年營收成長可望超過3成，獲利挑戰2.5個資本額。

綠界過去每月有平均6000家商家申請加入，5～6月都有1萬家以上商家申請，5月營收衝上1.3億元單月新高，年增率超過5成，GMV在5月年增5成，6月GMV還會更高，預期6月營收將優於5月，將持續創高。綠界處理金流的GMV由2018年的302億元成長至2020年的604億元，預期2021年將持續成長至700～750億元。

目前客戶有27.3萬家，其中，20萬家個人、7萬家法人，法人客戶目標達50～60萬戶，公司不斷開發新商家，且在串接系統成本高使轉換成本高的情況下，商家續約率達80％。雖代收代付進入市場障礙低，但綠界有先進者優勢，綠界已與多家收單銀行合作，也與7-11、全家、萊爾富及OK四大超商合作物流，產品具完整性。

多功能刷卡機原本預計7/1上市，現在無法進入銀行測試，有可能採取雲端測試，估計延後至8月中推出，客戶主要以實體業者為主，目前實體的商家也因為疫情營運不佳，所以影響不大，但隨著疫苗施打率增加及實體業者恢復動能，有機會在明年營運除線上外，線下的另一個成長引擎。