中國人民銀行（大陸央行）21日發布公告稱，近日已就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網路技術有限公司等部分銀行和支付機構。此舉旨在打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，維護金融安全和穩定。

農業銀行21日午後率先發布關於禁止使用該行服務用於比特幣等虛擬貨幣交易的聲明。隨後建設銀行、工商銀行、支付寶、郵儲銀行、興業銀行等機構紛紛發布類似聲明。

人行發布約談機構公告後，加密貨幣迅速跳水。其中，比特幣下跌超11％。萊特幣盤中一度跌15％，乙太比跌超16％。

人民銀行要求，各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶，即時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

人民銀行要求，各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。