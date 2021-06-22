近期本土疫情趨緩，6月28日三級警戒能否調降，備受矚目，行政院長蘇貞昌昨表示，雖然國內疫情已有趨緩，但還不能鬆懈，也不鼓勵民眾恢復跨區活動；至於是否維持三級管制，蘇貞昌說，指揮中心將審視各地疫情狀況及各縣市意見後，審慎評估。

因應疫情升溫，全國防疫警戒三級持續到6月28日，因三級警戒持續超過一個月，衝擊各行各業，隨著近期疫情稍有趨緩，行政院日前召開內部會議，討論三級警戒期間對經濟民生造成的衝擊，盤點未來可視情況放寬或再強化管制措施，作為專家會議小組決策參考。

據了解，行政院研擬「微解封」，即便三級警戒不解除，只要符合防疫條件，包括靜態場所、不須近距離接觸、可流量控管等，經主管單位及業者提出防疫計畫，報請指揮中心同意後，可逐步解封恢復營業。

對此，蘇貞昌今指示指揮中心在審視各地疫情狀況，以及綜合各縣市意見後，針對是否維持三級管制做審慎評估。

蘇貞昌說，隨著疫情趨緩，針對足以確保做好防疫、戴好口罩、維持社交距離的活動，也請各該部會提出相關規畫，專案陳報指揮中心予以有條件核准開放。

對於三級警戒是否也將有條件解封，政院官員表示，各部會將會評估情形後共同討論，目前尚未確定，目前蘇貞昌指示先做方案研擬，彙整後一併交由疫情指揮中心評估與決定。