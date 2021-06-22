漢翔公司遭爆上周替1000多名員工施打疫苗，引發外界爭議，漢翔公司為此表示，因攸關國家安全，向國防部申請施打，名單涉及機密而不曝光。對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，漢翔敢打不敢曝光，到底特權疫苗、黑箱疫苗要到什麼時候才會結束？

王鴻薇今（21日）在臉書發文表示，疫情嚴重、疫苗不夠，卻不斷傳出有人不符優先資格，搶著偷打。今天除了漢翔傳出上千名員工已經打了疫苗以外，南檢檢察長也傳出將自己排在高風險人員名冊內。

在疫情緊張的狀況下，王鴻薇指出，大家都想趕快打到疫苗，包括頻繁接觸不特定對象的外送員、郵差、攤商到現在都只能冒著風險繼續工作，更別說一般民眾，只能眼睜睜地看著有關係、有權勢的人打疫苗，這些人不是見不得光的第二類，而是「欲哭無類」。

王鴻薇痛批，特權疫苗、黑箱疫苗，到底要到什麼時候才會結束？名單到底什麼時候才能完整的公開透明？對民眾來說，打不到疫苗已經夠憤怒了，看到「特權疫苗」不斷出現，更是令人火大！

針對外界質疑漢翔公司千名人員打疫苗的依據，漢翔公司今表示，由於本公司參與重要國防專案，攸關國家安全亟需趕上進度，故而為參與基礎關鍵設施操作人員，向國防部申請施打疫苗，由漢翔提報名單，經國防部核定，以國軍戰備額度分配予漢翔，公司目前含勞務派遣約7500多人，提報1000多名，實際注射人數約1000多人。

漢翔相關人士也指出，這1千餘名施打疫苗，都是參加F-16V戰機性能提升，以及勇鷹高機生產線的工程人員，漢翔有7500人，不是人人都施打。漢翔董事長胡開宏也沒有列在施打疫苗名單中，所以胡開宏並未接種疫苗。