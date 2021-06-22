隨著中鋼、中鴻上週先後開出7月盤價，以持平穩價開出，7月鋼管牌價也仍持穩高檔；鋼管大廠美亞(2020)5月營收續揚，加上漲價效應，第二季營收及本業獲利可望比上季更好；第三季鋼價穩健仍有利營運。

美亞隨著上游廠鋼價逐月調升，5月營收達5.64億元，再月增11.62%，且年增率為46.23%；前5月營收18.69億元，年增16.85%。美亞第二季營收持續增長，加上產品漲價，本業獲利可望更上一層樓。

中鋼、中鴻7月盤價，多為平盤，美亞鋼管價格預估跟進中鴻盤價腳步開出，呈現平高盤，黑鋼管、鍍鋅管持平，部分產品小漲。

展望今年，美亞預期，碳鋼管2021年全年需求穩定增長，看好國內營建工程用管市場發展樂觀，機械加工產業因為國內外市場汽機車需求復甦，產業產銷量值可以樂觀的期待。另外，公司投資設廠的越南及泰國兩地的產銷及獲利表現，已回復旺盛的產銷營運。

在不鏽鋼管部分，2021年預期原料價格波動加劇 供需不安定形勢難以改善；不鏽鋼管供應量穩定，需求量獲得支撐，價格、獲利情況預期表現持穩。

第一季鋼市景氣熱絡以及鋼價上漲，美亞在本業獲利增加以及業外挹注，單季每股賺1.47元。

美亞第一季營收13.63億元，毛利率比去年同期上升6.98個百分點至14.56%；營業淨利1.17億元，加上業外利益總計2.45億元挹注，淨利3.27億元，每股淨利1.47元。去年第二季起台灣鋼市漸止跌，美亞去年第二季起回歸獲利軌道，去年每股淨利1.76元，仍有不錯的成績。去年度擬配息1.7元。