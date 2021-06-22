【LIVE直播】疫情指揮中心最新記者會。（衛生福利部疾病管制署）

新冠肺炎疫情未歇，國內今日新增79例確診個案，其中78例為本土個案，1例為境外移入，已連續2天百人以下。確診個案中新增6死，創下5月26日以來的新低。指揮官陳時中表示，目前的疫情高風險區域在雙北，其餘都相對零星，死亡個案目前有減少，每個生命都覺得很惋惜，不過案子少代表醫療上的控制相對穩定。

今日新增之78例本土病例，為35例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月14日至6月21日。個案分佈以新北市43例最多，其次為臺北市25例，南投縣3例，基隆市2例，苗栗縣、彰化縣、桃園市、臺中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市10例中，8例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

確診個案中，今新增6例死亡個案，為男性3位、女性3位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月19日至6月19日，確診日介於5月28日至6月21日，死亡日介於6月17日至6月21日。

這波本土疫情（5月11日至6月20日）共累計公布12806位確診個案中，已有8087人解除隔離，解隔離人數達確診人數63.2%。

另外，新增1例境外移入個案（案14257）為本國籍50多歲男性，長期於印尼工作，6月20日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館居家檢疫，6月21日出現喉嚨痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。

截至目前，國內共累計1萬4157例確診，分別為1166例境外移入，1萬2938例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號 (案10380、案14131)，累計100例移除為空號。

死亡個案則累計575例，其中568例本土，個案居住縣市分布為新北市291例、臺北市223例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮市各1例；另7例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。