2名正妹108年暑假到小琉球浮潛，晚上與教練及他友人晚上共同夜遊，未料教練卻將其中一名A女載到美人洞偏僻處，先恐嚇若反抗會對其不利，接著強行口交及性侵得逞，遭奪走A女第一次，並恐嚇不得告訴女伴，事後A女在驚恐下，向女伴泣訴，並陪伴購買避孕藥，教練辯稱兩人是你情我願，但屏東地院審理後，認為教練惡行重大，依強制性交罪判處5年徒刑，可上訴。

根據判決書記載，男潛水教練於民國108 年5 月11日下午在屏東縣小琉球帶領浮潛活動而結識2名女子，當晚和友人帶著兩人騎機車夜遊，教練竟載著A女至小琉球美人洞附近空地，恐嚇女方稱：這邊不會有人經過，你現在有兩個選項，一個是報警，一個是跟我做，我不怕報警，你報警的話，會死得很難看等語，接著脅迫A 女口交並性侵A，奪走她的第一次。

A 女中證稱，夜遊小琉球結束後想回民宿，但教練說可以載著她一直繞路，城中女伴打電話來才知道他們已經到民宿，教練仍要她回覆馬上到，卻往美人洞方向騎，並要求我不要接女伴電話。教練還恐嚇說現在不可能讓她回去，而且很想要「那個」，當時她一直說不要，教練卻叫她不要哭，說有兩個選項，一個是報警，一個就是跟他做，或吃他下面，當時想報警，但又怕他對我怎麼樣。

當時教練還恐嚇，我如果報警會死得很難看，A女一度想逃跑，又不確定機車鑰匙有沒有在機車上，更怕激怒被告會危害到我的生命，當對方性侵時，因對方很壯，也推不開他，只能一直講不要，當時該處都沒有人經過，想喊救命都沒有辦法，我怕反抗，我會回不去民宿，遭侵犯後教練有道歉，還問要不要做他女友，但遭到拒絕。

教練則辯稱，雖然有與A 女發生性行為之事實，卻否認有侵犯她，還辯稱：我沒有恐嚇A女，也沒有違反A 女之意願。

法官審理後，認為男教練與A 女初次見面，毫不熟識，為逞個人私欲，竟利用A 女處於人生地不熟，難以求助或求助無援之窘況下，脅迫對A 女性侵，嚴重侵害A 女之性自主決定權，造成A 女難以抹滅之恐懼及創傷；又犯後否認犯行之態度，迄未向A 女致歉並賠償所受損害，未能深切反省自身作為，不思尊重他人之身體自主權，難認有悔悟之心，其認知及行為、法治觀念均有所偏差，重判男教練5年有期徒刑，仍可上訴。