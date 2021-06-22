台股今(22日)開高震盪，終場加權指數收在今日最低點17075.55點，上漲12.57點，成交值5452億元，指數上下相差近200點，台積電開高走低，終場收在578元，下跌5元，鋼鐵族群走勢強勁，中鴻、新光鋼等亮燈漲停，航運股尾盤漲幅收斂，慧洋-KY、新興仍收漲停，高端疫苗也開高走低，收盤下跌16.5元，收在255.5元，跌幅6.07%。

美股周一大漲，激勵台股開盤以17162.71點、上漲99.73點開出，指數向上攀升至17270.47點，上漲207.49點，漲勢在接近10點時開始收斂，之後指數又再拉升，一直到午盤過後漲幅再次縮小，尾盤則收在最低點。

因遭外資調降目標價21日股價重挫的台積電開在585元，上漲2元，股價開高走低，終場收在578元，跌破外資最新目標價580元，繼台積電之後，這次換成聯發科遭調降目標價，今股價開低走低，一度失守900元，終場力守900元，收在903元，面板三虎原本股價走強，未料尾盤翻黑，友達、群創終場奮力收高，友達收在23.5元，上漲0.4元，群創收在20.85元，上漲0.1元，彩晶則收黑下跌0.35元，收在22.05元。

航運股今仍強勢，類股類股指數一度大漲逾6%，長榮、陽明盤中一度拉回平盤之下，萬海則開高走高，觸及273元，差一檔就漲停，終場收在251元，上漲2元，長榮收盤也上漲1.5元，收在153.5元，陽明則收黑下跌4元，收在154元，不過，慧洋-KY、新興、榮運、志信、中航、中櫃等運輸股仍以漲停作收。

其他傳產族群以鋼鐵、玻璃族群表現較亮眼，燁興、高興昌、第一銅、春源、春雨、中鴻、官田鋼、聚亨、燁輝、志聯、威致、新光鋼等多檔鋼鐵股均收在漲停。