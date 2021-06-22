東元(1504)股東會還沒訂定日期，但經營權之爭戰火高潮迭起，達勝集團與東元集團旗下投資公司新組成鈺叡公司擬以溢價近2成收購菱光 (8249)50.1％，菱光董事長黃育仁今天表示，一定會捍衛公司的經營權，請大家拭目以待。

鈺叡以大股東身分協助菱光進行策略轉型，將以每股29元收購菱光50.1％股權，溢價近2成。

鈺叡由達勝伍創業投資公司及資深專業經理人共同投資設立的公司，股東結構中有光元實業與東安投資兩家東元的轉投資公司，被視為公司派反將市場派一軍。

菱光今天表示，已接獲鈺叡申報公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知訊息說明，將會依法於接獲通知15日內，召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性查證情形，並委請獨立專家表示意見，也將召開董事會，依審議委員會審查結果，對股東提供建議。黃育仁強調，一定會捍衛公司經營權。