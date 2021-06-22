上周聯準會鷹式發言，對台股有壓，但國內主動操作台股基金5強，今年來平均報酬率是大盤的3倍，而前15強的報酬也都逾3成，經理人預估7、8月進入產業旺季，倘若國內本土確診數降，政府有機會微解封，投資人宜趁現階段大盤震盪之際進場布局。

今年台股為全球表現最好的股市之一，尤其是科技股，更扮演盤面衝鋒角色，帶動台股基金重振雄風，根據統計，截至6月21日止，按今年以來績效來看，績效排名前15名台股基金中，以統一、新光兩家投信進榜檔數最多，當中，新光投信旗下全數台股基金，包括創新科技、台灣富貴、大三通、店頭等皆全部擠進同業績效前15強，表現可圈可點。

今年以來績效前15名的台股基金包括統一奔騰、統一黑馬、新光創新科技、新光台灣富貴、統一中小、富蘭克林華美第一富、台新台灣中小、野村鴻運、新光大三通、野村中小-累積類型、群益長安、新光店頭、統一經建、安聯台灣大壩-G類型及日盛MIT主流。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，大盤短線拉回，是為了走更長遠的路，只要指數前波低點不破、台股受惠今年產業前景暢旺下，拉回即是布局台股科技型基金的好時機。

產業表現上，吳文同仍持續看好電子股表現，現階段電子產業缺貨持續，從去年全球新冠疫情爆發以來，疫情催化新興科技應用，遠距商機與宅經濟大爆發，更加速台廠電子供應鏈業績大進補，缺料源頭以晶圓代工為甚，晶圓代工產能供不應求缺口大，尤其是成熟製程，至少延到2022年都是，目前各家晶片供應商苦喊缺貨。

由不少業者提前加價訂購2022年各家晶圓廠產能，連帶使IC設計、封裝、測試等半導體漲價持續，台系IC設計大廠預料第三季晶片價格還會上漲，主要是晶圓代工、封測成本仍持續上升，顯示國內半導體及相關供應鏈「上肥下瘦」沒有改變。

至於電子下游的，配合上游帶動的漲價潮，加上5月國內疫情開始延燒下，遠距商機買氣暴增，NB、平板等現貨供不應求，終端3C產品也醞釀漲價，預料7、8月進入旺季後，有望啟動新一輪行情表現。吳文同強調，國內電子股除半導體漲價題材外，下半年蘋果新機拉貨潮，也有助於科技股再展雄風，下半年電子股成長力道將超乎預期，加上台灣科技產業中，持續受惠於IoT(物聯網)、AI、5G等新科技領域，成長力道持續擴大，利基電子股的利多題材一波波，投資人若想隨時掌握個股獲利脈動，與其買個股，不如透過基金經理人及投資團隊，隨時動態掌握市場狀況，靈活操作創造基金更佳報酬表現。