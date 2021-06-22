五華國小畢業班導師代表黃翊婷，用多首流行歌曲串聯拍攝音樂歌舞送給畢業生。(新北教育局提供／李侑珊台北傳真)

萬里國中老師合力演出手偶劇，記錄學生從進校園的生澀到畢業這3年滿滿的愛與回憶。(新北教育局提供／李侑珊台北傳真)

受疫情影響，時值畢業季，各級學校畢業典禮皆改以線上方式進行。像是五華國小畢業班導師組合多首流行歌曲，串聯拍攝音樂歌舞影片，送給畢業生；九份國小教師團隊打造機器人，直播代表學生領取畢業證書；萬里國中老師們則演出手偶劇，記錄與學生相處3年累積的難忘回憶。

考量國內疫情嚴峻，新北市各校運用科技，發揮創意辦理線上畢業典禮。經新北市教育局調查，全市337所高中職暨國中小，共有299校舉辦線上畢業典禮。

五華國小畢業班導師代表黃翊婷，用多首流行歌曲串聯拍攝音樂歌舞送給畢業生。她表示，雖然無法與學生面對面，但藉著歌聲與舞蹈，用別具創意的方式，傳達最有誠意的祝福曲。

五華國小生輔組長邱慧金更帶領畢業生進行「畢業謝師相聲」，學生在視訊鏡頭前，雖然身處不同空間，但仍幻想著搭檔就在身邊，進行說、學、逗、唱的相聲劇中，逗得全校師生笑中帶淚，將畢業典禮的感動藉著雲端留在每個人的心中。

九份國小教師團隊發揮創意並克服資訊技術問題，融入學校「凱比學伴」打造線上畢業典禮，讓「凱比機器人」透過直播的方式，代表學生領取畢業證書。

九份國小畢業生鄭佑安同學表示，雖然沒有辦法到校參加典禮，但是透過跟老師討論製作在校回憶影片，覺得自己有學習到更多東西，而且透過線上的方式，是與以往學長姊完全不同、最特別的畢業典禮。

萬里國中畢業典禮透過預錄1.5小時影片方式在YouTube線上播出，影片由師長與來賓們給予勉勵與祝福。該校教師張雅涵發揮創意，把國文課本一頁頁做成短片集輯，拍下學生在書本上的筆記甚至還有調皮地塗鴉、學習集點、考卷的紀錄畫面。另外，林雅婷老師與王天慧專輔老師也合力演出手偶劇，記錄學生從進校園的生澀到畢業這3年滿滿的愛與回憶。