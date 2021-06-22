本土疫情大爆發，嚴重衝擊餐飲業。台灣省烹飪商業同業公會聯合會理事長王忠川表示，政府「紓困4.0」雖補助員工薪資3個月4萬元但沒補助營運，愈補助讓餐廳老闆虧愈慘，若無其他配套方案如貸款展延、利息補貼、加碼營運資金貸款等，待三級警戒解封，很多餐廳老闆恐怕要準備跑路了。

王忠川22日接受香港媒體《中評社》訪問表示，目前轄下3000多家會員，本來每家1年約能有300萬的業績，1年可創造約1億的總體產值，但這波疫情導致做婚宴、會館、會場的會員大多停業，現在只剩一些便當業和飯店業還能靠外賣生意續命，故從總平均來看，整體營業額只剩不到20%，狀況相當淒慘。

王忠川指出，中大型規模的餐廳受創尤重有9成以上都停業，因為5、6月完全沒有旅遊團或婚宴，且6月本就是獅子會、扶輪社的交接活動的旺季，這些也全部都取消了。特別是這次三級警戒發布後，所有餐廳都禁止內用，就算一間餐廳一天賣出幾十個便當也沒用，因為光營運成本都比便當利潤還要高了。

針對政府祭出的紓困4.0方案，王忠川坦言，雖在員工薪資補助方面有放寬資格，但補助金額遠遠不足，特別是營運補助目前尚未開辦這點影響最大，但即便比照去年標準補助，對餐飲業來說仍舊是杯水車薪。王建議，除了薪資補助外，建議政府能增加、延長營運補助金額、時間，也可採分級補助，對免用發票的業者也應納入補助；也需增加貸款展延、利息補貼、加碼營運資金貸款等方案，否則即便雇主為員工薪資補助強撐，時間愈長也只是雪上加霜，隨著欠錢愈來愈多，等三級警戒解封，「餐廳老闆恐怕要準備跑路了！」