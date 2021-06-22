40歲曾姓男子因缺錢花用，今（22日）凌晨3時許在新北市新莊區中港路強盜26歲張姓女移工。（翻攝）

40歲曾姓男子因缺錢花用，今（22日）凌晨3時許在新北市新莊區中港路強盜26歲張姓女移工。（翻攝）

40歲曾姓男子因缺錢花用，今（22日）凌晨3時許在新北市新莊區中港路強盜26歲張姓女移工。（翻攝）

曾嫌身上還刺著「不動明王」的護身圖騰，警方也痛斥，神明不會保佑作姦犯科者。（翻攝）

40歲曾姓男子因缺錢花用，今（22日）凌晨3時許在新北市新莊區中港路強盜26歲張姓女移工，曾嫌得手後騎乘贓車逃逸，新莊警分局獲報上午8時許循線逮捕曾嫌，曾嫌身上還刺著「不動明王」的護身圖騰，警方也痛斥，神明不會保佑作姦犯科者。

據悉，曾嫌於今年5月才剛出獄，由於缺錢花用又染上毒癮，先在新莊中港路偷竊機車作為代步工作，他身穿黑色T恤、頭戴偷來的粉紅色安全帽，騎著贓車到處尋找犯案目標。

越南籍張姓女移工2年前申請來台灣工作，在五股地區的蛋糕工廠上夜班，每天從晚上6時上到凌晨3時，今（22日）凌晨3時許，張女正要返回宿舍，卻被曾嫌一路尾隨。

曾嫌從背後強扯張女包包，張女驚慌失措，丟下自行車後跑進一旁騎樓，曾嫌將被害人逼到騎樓一角，雙方拉扯包包，張女不斷求饒說：「我包包內沒東西啦！不要拿我的包包」，曾嫌憑著蠻力搶走包包，帶子也因此扯斷掉在地上。

新莊警分局獲報循線5小時後逮捕曾嫌，但強盜所得1萬元僅剩下600元，他坦承，錢都拿去玩線上遊戲及購買毒品，警訊後依強盜、竊盜及毒品等罪移送地檢署偵辦。

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