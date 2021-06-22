近期生技醫療產業好消息頻傳，在眾多正面消息的激勵下，帶動生技醫療類股表現，近一個月NBI生技指數勁揚6.51％，MSCI全球醫療保健指數上漲3.3％，連帶投信發行的生技ETF和相關基金表現也水漲船高。

好消息包括Biogen在日前正式獲得美國FDA批准阿茲海默症藥物，根據臨床數據，這藥物有助減緩患者記憶力、語言和執行功能的喪失，為FDA於17年來首次核准的阿茲海默症藥物。及製藥商默克，日前宣布旗下口服新冠藥物若獲得FDA批准，將獲美國政府採購，也積極與其他國家進行採購交涉。加上美國政府表示將購買5億劑輝瑞疫苗用以捐贈。

群益NBI生技ETF經理人林孟迪表示，隨著經濟及獲利基本面料逐步進入高原期階段，類股輪動與波動可能加大，生技醫療類股可望擺脫市場提款機的身分，開始因防禦、價值特性而吸引資金回補。加上近期生技股在阿茲海默症藥物審查傳出佳音之下，不僅有望成為後續藥物審批放寬的風向球，也有利於整體生技製藥類股投資情緒升溫，潛在上漲動能可期。

且其他新藥及基因療法的研發活動並未停止，產業成長前景仍看好，建議投資人不妨伺機以生技ETF來介入布局，一網打盡生技醫療業的投資機會。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，醫療保健類股的營收及獲利表現穩健，在當前市場將開始重新檢視企業營運的實際狀況來評估後市下，可望獲得市場資金青睞，的確在近期也可發現資金有回流醫療保健股的趨勢，料資金可望在生技醫療子產業間輪動。

另一方面，去年生技製藥產業整體併購動能有所降溫，不過在目前大型生技公司手中握有大規模現金，可望藉由併購活動，擴大產品線與研發創新能力，令今年產業併購活動可望回溫，也有助為市場增添題材。加上產業創新日新月異，除這二年因應新冠肺炎而起的疫苗研發外，包括腫瘤藥、基因療法等也持續發展，綜合這些有利條件，對生技醫療類股後市表現仍不看淡。