台股近期受本土疫情影響，指數震盪劇烈，觀察第二季以來台股一般型基金表現，前十名績優台股基金報酬率均超過12％，主要分布在8家基金公司，日盛投信有三檔，群益、統一、安聯、富蘭克林華美、新光、鋒裕匯理及匯豐投信各1檔。

其中前三名分別是群益長安基金18.73％，再來是統一黑馬17.01％，第三為安聯台灣大壩16.47％，富蘭克林華美第一富、新光台灣富貴、鋒裕匯理阿波羅、日盛MIT主流、日盛上選、日盛精選五虎及匯豐成功等基金，漲幅也都超過12％。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，國內疫情收斂，國際股市走多，外資連三日買超規模皆達百億元以上，台股端午節後展現多頭氣勢，市場資金回籠，台股在連假過後多方持續表態。基本面方面，不畏疫情影響，主計總處將今年經濟成長率上修至5.46％，預估企業獲利成長率有機會達30％，在基本面不變下，可望支撐台股中長多行情續航。

陳思銘指出，全球已有處理疫情經驗，台灣疫情預期終究會緩和下來，全球經濟保持復甦，加上國內半導體製程仍具優勢，將有望支撐出口表現。此外，由於歐美景氣復甦確立，加上聯準會（Fed）重申寬鬆立場，市場資金對風險性資產偏好再度提升，有利台股表現。

產業方面，科技新需求強勁，看好半導體供應鏈、5G基站、手機、伺服器、汽車電子等族群。傳產方面，電動腳踏車、汽車、貨櫃、紡織、高爾夫球頭等族群可關注。