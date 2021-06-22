美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗20日送抵台灣，美國在台協會處長（AIT）酈英傑以及衛福部長陳時中特地前往接機。酈英傑今天再次表示，美國與台灣一直密切合作，攜手對抗疫情，我們十分珍惜美台之間朋友有難時、互相幫助的長期傳統。

AIT、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會與經濟部攜手，首次共同舉辦「2021科技產業全球供應鏈合作論壇」今天以線上形式登場。台美歐日四方將共同探討如何建構堅韌、智慧化及永續的全球供應鏈。

酈英傑致詞強調，美台夥伴關係堅實強健，不僅既深且廣，又同時涵蓋經濟、商務及許多其他領域。我們知道，最近由於疫情升溫，過去幾星期對台灣來說，是個充滿挑戰的時刻。美國與台灣一直密切合作，攜手對抗疫情，而我們非常高興看到，兩天前，美國捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗已抵達台灣。

酈英傑說，美國人民永遠不會忘記，當美國經歷疫情最嚴峻的黑暗時刻，台灣慷慨馳援向美國捐贈了口罩及其他醫療物資。我們十分珍惜美台之間朋友有難時、互相幫助的長期傳統。

回到供應鏈主題，酈英傑表示，過去一年的疫情，更加清楚凸顯出台灣對全球經濟有多麼重要。台灣已經一再展現，在邁向更加永續的全球經濟的路途上，台灣是可靠的夥伴，也是關鍵的要角。不論是提供值得信賴的醫療設備，或是作為汽車生產線的半導體供應商，台灣都是不可或缺的合作夥伴。透過這些努力，台灣公司也會在增進並落實全球供應鏈韌性及打造未來新供應鏈方面，持續扮演舉足輕重的角色。

酈英傑說，相信今天的論壇能讓大家收穫滿滿，找到方式增強全球科技供應鏈的韌性，並使我們各自的經濟都能更強健、更有實力，以應對現代世界的各種挑戰。台灣是美國確保供應鏈具備韌性並能永續發展的關鍵夥伴，我有信心，隨著美台合作更加密切，美台的經濟也會因此蓬勃成長，更上層樓。