2021年6月22日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式推出1.13版本更新，帶給玩家迄今最大更新之一的全新豐富內容，包括體驗使用 HE 彈造成傷害的翻新機制及反制自走炮的全新功能，另外也推出全新偵察任務模式、對使用介面進行各項全新變更，以及在遊戲中加入許多其他新功能。

自走炮在《戰車世界》中首度亮相後經歷的巨大變化，因此需要更多的反制自走炮戰術以維持遊戲平衡性。自1.13版本更新開始，非自走炮玩家將有反制自走炮的 3 種全新戰術選擇：聲音偵測、更明亮的砲彈軌跡以及小地圖上的砲彈落點區標示。聲音偵測是一項全新特殊歷練，自走炮發射砲彈時，車輛在危險區域內的玩家將見到一個特殊警示。明亮且顯著的砲彈軌跡也將成為非自走炮玩家的重要戰術工具，這樣的砲彈軌跡將可讓玩家判斷自走炮約略位置，以及其攻擊目標方向。因此，玩家將更容易找出較安全的位置，且不會輕易遭自走炮鎖定攻擊。一旦自走炮的砲彈落地、命中車輛或其他物件，小地圖就會在該位置顯示一個砲彈落點標示，該標示將可見 10 秒，接著就會消失。

自走炮現在將有三種類型的砲彈可用。每種砲彈的戰鬥用途、彈道角度與速度均不同，為戰略玩家提供更多戰略可能類型。其中兩種砲彈無法震盪車輛，這將大幅減少戰鬥中的整體震盪時間。此外，由於這些自走炮砲彈的變更，自走炮玩家的使用介面也已進行微調，玩家能輕易判斷哪個砲彈類型已完成裝填。另一重要新功能為翻新後的「直覺」歷練，讓玩家能快速在砲彈類型間切換，無論自走炮與其他車輛都能快速替換已裝填的砲彈。

1.13 版本更新登場的另有全面翻新的 HE 彈機制。在新系統中，HE 彈將能穿透裝甲並在彈著點造成傷害。對於喜歡駕駛高厚度裝甲車輛的玩家而言，勢必會喜歡這種有趣刺激的獨特玩法，因為現在裝甲厚度也與傷害量有直接關係：裝甲越厚，車輛承受的 HE 彈傷害將較低。另外，在全新機制中，HE 彈將能穿透彈著點的裝甲板、履帶與輪式車輛的車輪，以及次要和/或可摧毀的障礙物，像是圍籬、可摧毀的建築物等。

1.13 版本更新中，全新模式— 偵察任務將加入《戰車世界》，玩家將能在此實驗模式中試試進入開發最後階段的地圖。除了Minsk 地圖之外，一系列熱門的加值戰車和獎勵戰車等車輛將繼續進行重新平衡。最後， 眾所期待的戰車遠征賽季 V 即將來臨，1.13版本更新中一系列的系統介面已進行改善，將提供玩家更清晰且豐富的資訊，讓選擇遊戲模式時更為便利，並獲得更佳的遊戲體驗。