總統蔡英文昨（21）日接受電視專訪時表示，7月施打國產疫苗只是一個「目標」，並沒有說一定要在什麼時候打，但5月時總統曾兩度說，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗。對此，黃暐瀚提醒，「總統說話，得千萬小心。」

總統昨受訪時表示，「7月（施打國產疫苗）只是一個目標，如果你仔細聽我當初講的，也只是說我們希望在7月底，可以有第一波的供給，但是我們沒有說，我們一定要在什麼時候打！因為我講的時候，他們連解盲都還沒有解盲，我們也不知道它最後會不會成功」。

黃暐瀚今在臉書指出，看完整段影片，他認為昨天總統講的滿有道理，但在5月13日國安會議中及5月18日到疾管中心視察時，「您（總統）當時不是這樣講的啊！」

國產高端疫苗於日前二期解盲。圖為之前副總統賴清德參訪「高端疫苗生物製劑公司」，了解國內疫苗生產狀況。（資料照／總統府提供）

還原5月13日蔡總統說法，提到國內疫苗研發的部分，目前已進入臨床實驗第二期收尾工作，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗。黃暐瀚質疑，什麼叫供應第一波疫苗？沒有解盲成功，沒有通過EUA緊急授權的疫苗，可以「供應」給國人嗎？那為什麼總統513就說，預計7月可以供應國產疫苗？

至於5月18日，總統則說，高端跟聯亞都已進入臨床實驗第二期收尾階段，「希望能夠在7月底以前，供應第一波國產疫苗」。

看完這些資料，黃暐瀚指出，很清楚的，昨天總統的說法是沒問題的，但5月兩度公開宣示，7月底國產疫苗可以供應，確實給人「總統下令、7月開打」的感覺，儘管總統5月兩度使用的字眼都是「7月供應國產疫苗」，而不是「7月施打國產疫苗」，但供應疫苗不是為了施打？難道是要帶回家做紀念嗎？

黃暐瀚也說，若疫苗能供應，就代表「通過國家審查，取得緊急授權」，只是疫苗未審，總統先行，他並提醒，「君無戲言，總統說話，得千萬小心。」