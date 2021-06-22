教士隊日籍投手達比修有22日迎戰前東家道奇隊，先發6局飆出11次三振，達成生涯1500K里程碑，而他僅用197場比賽就成功達陣，改寫名人堂投手藍迪強生（Randy Johnson）的206場，成為大聯盟史上最快達成1500K的投手。

大聯盟今天起嚴格取締投手使用「外部物質」，達比修有也在第1和第4局結束後接受裁判檢查，但他不受影響，此役仍表現虎虎生風，第6局三振小蘇沙（​Steven Souza Jr）後，達成生涯1500次三振里程碑。

達比修有此役主投6局僅被敲2支安打、其中包含貝茲（Mookie Betts）的陽春炮，失掉1分自責分，飆出11次三振，也讓他大聯盟生涯三振數累積到1500次，僅用197場就成功寫下新猷，成為大聯盟史上最快達成此里程碑的投手。

而教士靠著第1局就攻下4分大局奠定勝基，終場以6比2勝出，達比修有也收穫本季第7勝（另有2敗）。