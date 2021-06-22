關島政府宣布推出疫苗支援企劃AIR V＆V（Vaccines ＆ Vacation），開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，雄獅旅行社總經理游國珍分析，此舉對台灣旅客至少有5大誘因，包括官方政策支持、飛行時間短、票價低、安全性高、停留時間最短等，他也證實，雄獅正與航空公司展開關島直航佈局，最快7月初就能成行，同時擬規劃5天4夜的機加酒產品，預估最低每人5萬元有找。

關島疫苗接種人口已突破9萬人，預計7月1日接種率將可提升至總人口數的8成，達到群體免疫。游國珍指出，從桃園機場直飛關島僅需3.5小時，機票價格只要洛杉磯的一半不到，時差也只快台灣2小時，且不像赴美需要事先申請ESTA旅遊許可，台灣旅客可持6個月以上效期之中華民國「護照」及「身分證」正本，以及登機前72小時之核酸檢測結果陰性報告入境，並前往指定防疫旅館隔離。

游國珍表示，關島傳出有意開放外籍旅客入境後，即接獲不少旅客洽詢，其中又以家庭、個人需求居多，目前公司接洽長榮航空、中華航空、聯合航空等航空公司，評估恢復關島直飛航班的可行性，其中又以長榮機會最大，其次為華航。

根據雄獅在官網上架的資訊顯示，5天4夜的機加酒產品，價格落在4萬7500元至5萬5000元之間，出團日分別為7月6日、10日、14日及18日。

游國珍說，初步規劃最少4個趟次，接下來會視市場需求安排，而出發日期盡量選擇7月中旬以前，首先是疫苗需求市場變化很大，再來要考量旅客返國要居家隔離14天，這只有在暑假期間可行，再晚一點若開學了，許多家庭就不方便居家隔離。

游國珍直言，看好關島市場，就是判斷許多人衝著疫苗而去，雄獅6月的美國線機票營收，就高達1.5億至2億元，預估6月份的美國線機票需求，是5月的4到5倍。而關島5天4夜機加酒，講白了沒有旅遊行程，第1天降落、第2天打疫苗，接下來都是在飯店內隔離，直到第5天回國。

游認為，從美國的市場回推看關島市場，以現在赴美需求旺盛，多了第2個目的地，又有官方支持、飛行時間短、整體天數少，產品在短期內可以吸收美國市場蠻大的比例，也能刺激到本來沒有要去美國的民眾，挖出潛在市場，「真的要比，這塊市場會比帛琉旅遊泡泡還大」。