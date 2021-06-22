特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)正考慮在約一個月後舉辦人工智慧日(AI Day)，馬斯克希望屆時能展示人工智慧軟體和硬體的進步，並且招募新人。

馬斯克在推特發文指出，考慮一個月後舉辦特斯拉人工智慧日。將推廣特斯拉人工智慧軟硬體，目的就是招募新人。

馬斯克在推廣特斯拉技術之時，正值該公司實現全自動駕駛遭遇挫折之時。

馬斯克在今年一月財報會議上表示，非常相信今年的一款車能夠以超出人類的可靠度進行行駛。但是今年五月，特斯拉告知加州交通單位，在2021年底前可能無法達成全自動駕駛。

而加州監管機構正在審查特斯拉，是否違反監管規定，錯誤地將先進駕駛輔助系統宣傳為全自動駕駛。特斯拉將駕駛輔助功能稱之為自動駕駛或全自動駕駛，旨在讓駕駛更容易，但是這些功能並不能讓車輛自動駕駛。

馬斯克在去年九月電池日曾表示，三年後將有可能出現一輛售價2.5萬美元的自駕車。