呂思緯（鼓鼓）與邱勝翊（王子）擔任第32屆飢餓三十代言人，因為疫情關係，兩人無法實際到南蘇丹探訪，因此主辦單位世界展望會透過遠端實況連線，來趟線上關懷行，以不群聚的方式，在線上跟著南蘇丹工作人員走訪了當地營養中心，了解他們目前面臨嚴重飢荒的狀況，以及受益家庭的感動。

視訊完鼓鼓心中感觸良多，他說：「我們從小就聽過要節約糧食，也不斷提醒自己不要浪費，透過視訊的導覽，感受到當地非常需要幫助，也讓我覺得我們還可以做更多，食物對我們可能是種享受，但對他們來說是生命，像是把其中一餐大餐省起來，留給這些小朋友，就能幫助到他們。」

王子也表示：「雖然沒有辦法到當地，但跟著鏡頭第一次這麼詳細了解當地服務的運作，看到世界展望會是怎麼去幫助孩子，這種震撼是和之前參加音樂會有很大的不同，我覺得更能體會當地工作人員的辛苦，還有飢餓孩童的處境！」

王子首度擔任飢餓三十代言人，呼籲大家一起關懷脆弱、飢餓的兒童。(台灣世界展望會提供)

兩位代言人戴上「Rescue Now！守護難民兒童手環」，邀請社會大眾一起響應「Rescue Now！難民兒童糧食守護計畫」。兩人都希望未來有機會可以親身經歷去關懷脆弱兒童，傾聽、了解脆弱兒童的需要。捐款3000元可獲贈「Rescue Now！守護難民兒童手環」。

王子透過鏡頭看到世界展望會是怎麼去幫助孩子。(台灣世界展望會提供)

居家防疫期間，鼓鼓練習手沖咖啡、種種植物，也趁著這段時間做音樂寫歌，雖然《全明星運動會》節目錄製暫停，鼓鼓也增胖2公斤，但他仍保持運動不暫停，在家做些簡單的運動，還和藍隊成員一起運端運動，彼此加油打氣。

王子、鼓鼓在線上跟著南蘇丹工作人員走訪了當地營養中心，了解南蘇丹目前面臨嚴重飢荒的狀況(台灣世界展望會提供)