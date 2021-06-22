日前梅雨鋒面豪大雨沖刷土石，造成山坡地近百米嚴重崩坍。（謝明俊攝）

山坡下有一座老石母祠，僅差1米就被波及，村民認為是石母自救阻擋住坍方。（謝明俊攝）

崩坍現場長約百米，堵塞1半路面，只差2、3公尺就波及西湖度假村的松園。（謝明俊攝）

遭業主違法開發的山坡地緊鄰當地民宅，讓住民非常憂心安危。（謝明俊攝）

目前業主僅以塑膠帆布臨時覆蓋，讓居民擔憂再發生大災坍。（謝明俊攝）

苗栗三義西湖渡假村旁山坡地違法開發，造成嚴重土石崩坍。

苗栗三義西湖度假村向以環境幽美著稱，卻有其它不肖業主違法開發度假村旁山坡地，結果遭遇這幾波梅雨鋒面帶來豪大雨，山坡地嚴重崩塌百米寬，已危及旁邊民宅及道路安全，縣府先前查報已對業主開罰，發生崩塌後已將施工者移送苗栗地檢署偵辦，面臨即將來襲的致災型梅雨鋒面，村民害怕嚴重災害，縣府正密切注意現場安全。

遭業主違法開發的山坡地，位在西湖度假村大門口左前方，是1座長條型小山嶺，過去屬於當地湯氏家族所有，因坡地陡峭，所以向來未做任何開發農業使用，百年來一直都維持茂密的山林植被，從未發生坍塌，山嶺的西側鄰近三義交流道，嶺腳有2家加油站及速食店，嶺腳東側則有一條百年歷史的產業道路，是當地村民出入要道。

這處山坡地目前登記業主是一名陳姓女子，今年4月間以除草名義向縣府水利處申請施工，結果將山嶺上長約5百米，寬約百米的範圍植被全部砍除，變成光禿禿一片，並施作簡易蛇龍石堤，明顯違法開發，水利處官員4月底前往查報發現，隨於5月初依水保法中違反申請施工項目，對陳女開罰8萬元，並勒令改善。

業主遲遲未有行動，結果遇到5月底接連2天梅雨鋒面，給三義當地帶來超過300釐米的豪大雨勢，山嶺北段因大雨沖刷土石，發生嚴重崩塌，長度約有百米，崩坍土石占去道路一半路面，只剩2、3公尺，就會及西湖度假村所有的松園會館，並妨礙當地交通安全。

被鏟光的山嶺南端下方，有5戶民宅，住戶見到前方坍塌，嚇得晚上睡不著，尤其是這3周以來，只要遇到梅雨滯留鋒面降下大雨，居民就緊盯著屋後土坡，絲毫不敢放鬆。

縣府水利處獲報現場發生嚴重崩塌後，立即派員到場查勘，當場下令業主提出緊急防災計畫，以防坍災，並要求業主找來土木技師隨時監控土石變化，防範災坍波及居民及度假村。縣府並查明現場施工人員，將吳姓負責人依違反水保法移送苗栗地檢署偵辦。

村民們表示，當初業主在動工時，村民曾經出面詢問，但找不到業主無法對話，只能眼睜睜地看著業主將百年山林砍除一空，現在出現嚴重公安問題，讓村民很憤怒，希望業主憑著良心做事，不要破壞村內優美安全的環境。