成功大學發出全國大專校院第1張通過教育部驗證的數位學位證書，權校9大學院、98個系所，5700多名畢業生發放數位學位證書，成大教務長王育民表示，在學生授權同意下，數位學位證書可作為企業查核、海外求學使用，省去繁雜驗證流程，透過數位化認證平台，即自動完成檢驗需求。
響應教育部辦理「全台大專院校數位證書建置試辦計畫」，成功大學昨天發行「全校數位學位證書」，計畫主持人、資訊工程學系莊坤達副教授說，數位證書系統建置必須經資訊面、法規面、實務面全方位考量，包括台灣個資法保護、各校特色學制需求、資安防護措施等。
他強調，成大數位發證系統團隊提供合適的發證建置工具，在符合教育部規定的發證流程、資料格式下，各學校可因應自身需求彈性使用工具客製化，建立可至教育部網站驗證的數位證書系統。
計畫協同主持人舒宇宸說明，數位發證技術上採用SHA-256雜湊函數，以建立各大專院校學位證書的數位指紋，並搭配HashChain雜湊鏈技術，可完整追蹤實務上的紙本證書發證歷程。從初次發證、補證、更名與證書撤銷，都在系統擁有明確歷程紀錄，以符合實務使用需求。
教務長王育民指出，多元學習下學制的多元性是不可抵擋的潮流，數位學位證書僅是數位化過程中第一步，未來將持續推廣數位證書相關業務、作法至全台大專院校。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。