成功大學發出全國大專校院第1張通過教育部驗證的數位學位證書。（成大提供／曹婷婷台南傳真）

成功大學發出全國大專校院第1張通過教育部驗證的數位學位證書，權校9大學院、98個系所，5700多名畢業生發放數位學位證書，成大教務長王育民表示，在學生授權同意下，數位學位證書可作為企業查核、海外求學使用，省去繁雜驗證流程，透過數位化認證平台，即自動完成檢驗需求。

響應教育部辦理「全台大專院校數位證書建置試辦計畫」，成功大學昨天發行「全校數位學位證書」，計畫主持人、資訊工程學系莊坤達副教授說，數位證書系統建置必須經資訊面、法規面、實務面全方位考量，包括台灣個資法保護、各校特色學制需求、資安防護措施等。

他強調，成大數位發證系統團隊提供合適的發證建置工具，在符合教育部規定的發證流程、資料格式下，各學校可因應自身需求彈性使用工具客製化，建立可至教育部網站驗證的數位證書系統。

計畫協同主持人舒宇宸說明，數位發證技術上採用SHA-256雜湊函數，以建立各大專院校學位證書的數位指紋，並搭配HashChain雜湊鏈技術，可完整追蹤實務上的紙本證書發證歷程。從初次發證、補證、更名與證書撤銷，都在系統擁有明確歷程紀錄，以符合實務使用需求。

教務長王育民指出，多元學習下學制的多元性是不可抵擋的潮流，數位學位證書僅是數位化過程中第一步，未來將持續推廣數位證書相關業務、作法至全台大專院校。