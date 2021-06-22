防疫期間，彰化縣政府宣布第三場就業博覽會暫緩辦理，許多就業媒合與諮詢服務，也從過去的面對面改為線上服務。圖為資料照（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，配合中央防疫措施，彰化縣政府原訂7月10日周六在和美實驗學校舉辦的第三場就業博覽會暫緩辦理；縣府建置完善的網路求職系統，提供民眾求職、企業求才，線上多元服務不打烊。

新冠疫情嚴峻，全國第三級警戒延長，已重創各行各業經濟發展，又逢大學新鮮人畢業求職季，餐旅服務業人力需求銳減，然而傳產製造業等還是對人才有高度需求。

縣府勞工處副處長何俊昇表示，多數餐旅服務業受防疫三級警戒影響，職缺明顯減少，社會新鮮人相關工作機會有限；然而從去年以來，傳產製造業人才需求反而有增無減。

在防疫考量下，不少中小企業雖面臨缺工急需人力，卻對於面試、上工等，擔心接觸群聚染疫而產生諸多疑慮，不少傳產製造業者，私下詢問能否要求面試求職者、新進員工出示篩檢陰性證明再來。

另外，今年暑假彰縣府釋出153名暑期工讀職缺，7月1日即將上工，將分派到各局處，大專院校工讀生雖但設籍彰化，但可能就讀各縣市大學，暑期工讀期間如何落實防疫，相關局處也正與衛生局討論如何把關因應。

彰化就業中心則指，近日釋出的安心就業即時上工計畫，資格大幅放寬，確實也有大學應藉畢業生、社會新鮮人前來登記申請，尤以傳產、醫療長照業最為積極求才，卻因疫情影響媒合率，部分會在電話聯繫後約定採線上面試。

彰化縣政府指出，民眾可上縣府官網首頁活動快訊、彰化就業通平台、台灣就業通、勞工處臉書粉絲專頁查詢；彰化就業通平台網頁之「就業推薦情報」專區內，有各求才單位之職缺需求資料、縣府開辦之職訓課程，及小型或單一廠商之徵才活動等內容，供民眾查詢。歡迎民眾撥打勞工處免付費專線0800-529191（我愛就業就業）洽詢。