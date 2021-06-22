27歲劉姓女子日前透過社群軟體，表示疫情嚴重，「雙北已經封城」，網友質疑消息來源時，劉女還自稱是警察，最後遭人檢舉，北市刑大日前傳喚劉女，劉表示一切是聽朋友說的，想說把訊息分享給大家，最後被依違反社維法函辦。

警方接獲檢舉，住桃園的劉姓女子日前在通訊軟體群組表示，疫情影響，台北市跟新北市都已經封城了，強調新聞都有在播，還有手機也收到簡訊。

其他民眾質疑：「（簡訊）是警察收到，還是大家收到？」劉女當時含糊表示自己就是台北市的警察，但民眾再問：「你台北哪個分局？」時，劉女便不再多言。

警方經循線追查，日前鎖定劉女身分，並傳喚她到案說明，劉表示一切都是友人轉述，友人則說他是聽警察朋友說的，她才會分享給大家，否認自己假冒警察，警方偵訊後，依違反社維法第63條將她送辦。

北市刑大指出，民眾接獲與疫情有關的不明訊息時，應加以查證，千萬不要隨意轉傳，避免引起恐慌，否則可能觸犯社會秩序維護法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等相關法規，吃官司又要罰款得不償失。