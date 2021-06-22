關島政府推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），宣佈將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，預料對台灣旅客有五大誘因：包括：官方政策支持、飛行時間短、票價低、安全性高、停留時間最短。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍證實，目前正與航空公司積極展開關島直航佈局，最快7月初就能成行，同時擬規劃5天4夜機票加酒店的產品滿足旅客需求，預估最低每人5萬有找。

關島地處西太平洋樞紐，目前關島疫苗接種人口已突破90000人，預計7月1日接種率將可提升至總人口數8成，達到群體免疫。從桃園機場直飛關島僅需3.5小時，機票價格只要洛杉磯的一半不到，時差也只快台灣兩小時，且不像赴美需要事先申請ESTA旅遊許可，台灣旅客可持6個月以上效期之中華民國「護照」及「身分證」正本，以及登機前72小時之核酸檢測結果陰性報告入境，並前往指定防疫旅館隔離。

雄獅旅遊表示，關島傳出有意開放外籍旅客入境後，即接獲不少旅客洽詢，其中又以家庭、個人需求居多，據悉已有航空公司開始評估恢復關島直飛航班的可行性。為滿足旅客需求，雄獅旅遊已和航空公司申請關島直航班機，並擬規劃5天4夜機票加酒店的產品，最快7月初即可成行，依照飯店等級不同，預估機加酒最低每人5萬有找。

此外，看好關島未來旅遊發展潛力，雄獅旅遊集團董事長王文傑特別派遣主管群進駐關島展開前置作業。雄獅旅遊指出，關島擁有豐富的自然景觀及歷史文化遺跡，尤其以白色沙灘和清澈的海水而聞名，2019年台灣旅客入境關島達到27800人次，僅次於日本及韓國，排名第3，雄獅同仁進駐關島將可增強服務量能，提供旅客更好、更完善的服務品質。