高雄一名人妻婚後育有2女，去年4月整理家務時，無意間在丈夫的袋子裡發現保險套、潤滑液，過沒幾天又在袋子裡看見摩鐵發票，經打電話向摩鐵業者詢問，得知這是到該店開房間休息3小時的費用，懷疑老公偷吃，便私下調查，結果查出老外遇的對象竟是「男」的，讓他心碎怒告「男小三」，決定與丈夫離婚。

人妻控訴，她在老公的袋子發現摩鐵發票後，直覺丈夫外遇，便聘請徵信社調查，結果查到丈夫多次利用平常日下午，與一名男子阿明(化名)秘密出遊，且在2020年4月至5月間，就到摩鐵7次，2人共同出遊至少10多次，得知丈夫的小三的男人，崩潰不已，需到身心科接受治療，因而決定離婚，同時對阿明求償60萬精神撫慰金。

據「ETtoday新聞網」報導，阿明出庭時坦承，他與人夫是在交友軟體上認識，2人也曾到摩鐵開房間，但交往期間始終不知道對方已婚，也想不到同性戀者，會有老婆與2個女兒，所以一直相信人夫所說自己是單身。人夫在法院審理時證稱，自己在交友軟體資訊欄上都載明自己是單身，與阿明接觸時也沒有將婚後的家庭狀告訴阿明，且在網路上也是用英文名字。

高雄地方法院勘驗人夫的說詞後，認為阿明並非有意或過失侵害正宮的配偶權，因此將正宮的求償訴訟駁回。