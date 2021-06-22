上週苦瓜每公斤平均價格41.6，22日已經來到44.9元，葉菜類小白菜上周23.5元，22日也來到28.5元。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

蔡健文強調，價格看漲但漲幅不大且緩慢，到貨量少、品質低是主因，但若持續豪雨在放晴，裂果情形會更加嚴重，因此價格走勢仍還有待觀察。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

連日暴雨，菜農果農嚴防豪雨搶收蔬果，彰化縣溪湖果菜市場菜價微微上漲，瓜果類從端午節均價高點28塊回跌到23塊後，這兩天又悄悄上漲到24塊多，溪湖果菜市場總經理蔡健文表示，因為連日豪雨瓜果類容易裂果、泡爛的蔬菜農民搶收，但品質不佳漲幅有限，但若雨在下將會持續看漲。

中部21日起下起大雷雨，造成中彰投多處淹水情形，山區甚至傳出道路坍方意外，南彰化累積雨量高居全台前四名，洪水淹進住家中，民眾哀鴻遍野，另外嚴重受影響的還有蔬果農民，種植的蔬果泡在水中，品質低、產量少，價格後勢看漲。

蔡健文表示，端午節每公斤交易平均價格落在28塊高點，上週回到23塊後，21日開始連日雨勢又陸續回漲，來到24.3左右，因到貨量減少，以22日來講到貨僅約百公噸，相較去年同期至少都有120噸左右，但送來的蔬果品質不佳，因此漲幅緩慢，但雨勢減緩後價格可能會再拉高。

蔡健文說，連日間歇性大雨對瓜果類影響很大，像小黃瓜、絲瓜、胡瓜、苦瓜、茄子等，會有落果或裂果等情形，開花中的瓜果也可能影響結果率，上週苦瓜每公斤平均價格41.6，22日已經來到44.9元，葉菜類小白菜上周23.5元，22日也來到28.5元。

蔡健文強調，價格看漲但漲幅不大且緩慢，到貨量少、品質低是主因，但若持續豪雨在放晴，裂果情形會更加嚴重，因此價格走勢仍還有待觀察。