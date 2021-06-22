宏碁(2353)於美國亞馬遜平台再傳捷報，一年一度美國亞馬遜會員日(Amazon Prime Day)自6月21日起開打，宏碁旗下筆電、桌機及螢幕市場以領先的銷售成績奪下各領域冠軍寶座；其中筆電方面在銷售前五名排行之中包下四名，桌機方面前五名之中囊括三名，螢幕則佔據冠季軍之位。

疫情形塑日常生活新常態，線上平台儼然成為消費者主要購物渠道，人手一台電腦產品因應居家辦公及遠距教學需求，多螢也成為工作或求學的重要工具。宏碁在美國亞馬遜會員日交出亮眼成績，旗下電競產品Predator Triton系列開賣後中午前即完售下架，輕薄筆電Acer Swift 3、創作者筆電ConceptD 3 Ezel及全方位桌機產品皆見強勁銷售動能。

董事長陳俊聖5月透過旗下木實投資加碼宏碁500張，加上共同營運長黃資婷等六位高層，合計宏碁7名高階主管上月一共加碼1020張，顯示宏碁高層對今年營運前景看好。今年3月陳俊聖就已透過旗下木實增持100張，累計今年陳俊聖一共增持自家股票600張。