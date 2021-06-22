TrendForce預估，2021年AMOLED面板於手機市場的滲透率將達39.8％，2022年上看45％，主要來自於蘋果、三星等手機品牌廠擴大導入AMOLED面板。但因為AMOLED DDI使用量隨之增加，可量產的AMOLED DDI專用製程產能吃緊，加上部分晶圓代工廠擴大開發AMOLED DDI製程的量產時間未定，在沒有充裕的產能支持的情況下，不排除會有限制明年AMOLED面板成長動能的可能。

AMOLED DDI製程集中於40nm與28nm中壓8V的專用製程，目前僅有台積電、三星、聯電與格羅方德能夠量產AMOLED DDI，其中40nm產能相較28nm更為吃緊，故新開案的AMOLED DDI也陸續被引導至28nm進行生產。在目前12吋產能供不應求的狀況下，可提供給AMOLED DDI的產能也相當受限，目前僅台積電、三星及聯電與可提供較足夠的產能，但晶圓代工廠擴產速度仍不及應付持續成長的市場需求。

儘管中芯國際、上海華力與晶合集成都在開發AMOLED DDI製程，但具體可量產時程未定。TrendForce預期，明年能夠新增的AMOLED DDI產能並不多，並可能進一步導致AMOLED面板市場的成長力道受限。

除了AMOLED DDI產能吃緊的問題之外，各家AMOLED面板的獨特性也讓AMOLED DDI開發難度提高。以最簡單的顯示畫面均一性補償（針對面板顯示畫面如雲朵狀、塊狀不均勻與顆粒狀做調整）來說，每家面板廠生產的面板畫面品質不一，所需要補償的方式與所需存取的參數量也不固定，面板廠會優先採用已量產的DDI廠商為主。

AMOLED DDI新供應商若有意導入，則需要長時間的驗證與改版，才有機會達到規模量產階段，因此也增加AMOLED DDI開發的難度。此外，各面板廠要求的IP（泛指IC裡面的各種功能模組）與規格不同，故也較難以做到共用性，如AMOLED DDI供應商提供給韓系面板廠的IC，並不適用在陸系面板廠，必須依面板廠的規格需求重新開案。