紐西蘭媒體報導，一批從台灣去的芒果和荔枝被發現有東方果實蠅幼蟲，國內某媒體引述此報導時，搭配相片竟拿台南市南化區農會縣市合併前的「南化鄉農會大帥哥」金煌芒果舊照，南化區農會總幹事溫進添嚴正抗議，氣得說「此事嚴重影響農會聲譽，將保留法律追訴權」。

台南市農業局澄清，經向農委會防檢局詢問，近期台南市玉井及楠西兩家蒸熱場及南化農會均未出口芒果到紐西蘭，該媒體引用南化鄉農會大帥哥芒果包裝箱係很久以前內銷用的包裝箱，目前南化區農會芒果包裝箱已改包裝。

溫進添表示，該媒體移花接木，有損農會形象，打至該媒體申訴電話都不通，要求該報社立即下架相片，農會將保留法律追訴權。

溫進添表示，如果要搭配相片，可以用芒果照就好，為何要用南化農會的箱子，而且芒果外銷箱子需特別訂製，與內銷箱子不一樣，被誤用相片是縣市合併前的舊箱子，現在也已經全部改版，未經查證就刊登，非常不負責任。

南化農會不僅每年出口大量愛文至日本、韓國，外銷供果園遠近馳名，每年也收購金煌外銷大陸、香港、東南亞，味美品質優有口碑，去年總收購量約200公噸，今年也持續向農民收購內外銷，每日約6公噸的量。