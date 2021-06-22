每個人都應該擁有一點小秘密，且已婚人士想要藏有秘密也是要費盡心機，最近演藝圈就出現「慘案」！2014年宣布與設計師女友Vicky結婚、2018年升格人父的天團「五月天」貝斯手瑪莎，近日在臉書跟粉絲分享自己私下的小興趣，貼出縮時短片與成果照，不料遭主唱阿信公開留言爆料在錄音室還藏了很多貨，讓瑪莎超慌亂連續留言回覆，坦言沒跟老婆報備，還詢問眾人趕走主唱的方式。

這段時間台灣疫情嚴重，三級警戒之下，多數人都宅在家，需要一點事情來打發時間與紓壓，「五月天」瑪莎近日就在臉書po文，先是一段縮時短片，只見鏡頭由他頭上往下拍，瑪莎雙手超忙碌，看著說明書，一邊大致分類擺放，一邊組合著，漸漸地小東西就變成了稍大的零件。

阿信爆料瑪莎的樂高庫存，被瑪莎驚慌阻止，表示是瞞著老婆偷買的。(翻攝自瑪莎臉書)

瑪莎說明了自己的興趣，「之前每次買Lego總想著「有朝一日我一定有時間可以拼的，沒想到那個『有朝一日』突然就這樣來了」，還說要讓大家猜猜看是哪個組合，隔天公布答案，還笑稱真的很愛樂高，「拼到家裡已經放不下了不知道該怎麼辦」。

隔天瑪莎貼出一組成品照，揭曉他做的是一台007詹姆士龐德御用Aston Martin汽車，而當他沉浸在欣賞帥車與上頭的帥機關時，主唱阿信冷不防留言：「你最好認真一點，你在雞腿(錄音室)還有三十幾盒」，讓瑪莎大慌亂，忙回應：「我沒有給Vicky知道你不要在這裡說出來啦」。

接著瑪莎問眾人：「有人知道什麼成功開除主唱的案例嗎？急，在線等！」，希望把爆料的阿信踢出團隊，並凸槽阿信來吐就超認真，「相信音樂國際股份有限公司平常上班也沒這麼認真…三催四請的」，但眾人沒有要支持瑪莎的意思，反倒笑他們互相爆料是「兄弟情深」，甚至懷疑瑪莎很享受，而阿信看著瑪莎各種求生方式卻沒要出來再回應，讓瑪莎哀怨吐露：「各位朋友，這就是『職場霸凌』」。