近幾日疫情趨緩，雖然新冠肺炎確診人數已明顯下降，不過，專家呼籲民眾仍不可放鬆警戒，現在是疫情轉變的關鍵期，更須注意居家防疫的飲食均衡。義大大昌醫院營養師許毓容提醒，疫情期間飲食要掌握六大要點，才能提升自身保護力。

1、 要有足夠的水分，以一般成年人來講，每天要攝取二千cc以上的水分，才能維持身體正常機能。

2、 須補充足夠的蛋白質，若攝取不足，則會降低免疫機能。魚、肉類、海鮮、豆類、奶類等都是很好的蛋白質來源，每餐可擇兩種蛋白質，例如早餐吃蛋和豆漿即可。此外，民眾居家時間長，容易消沈鬱悶，魚類含有色氨酸，能幫助製造有快樂荷爾蒙之稱的血清素，可以幫助情緒穩定，也會製造褪黑激素以幫助睡眠。

3、 補充維生素和礦物質，建議選用綜合維他命和B群。

4、 攝取健康油脂，像是深海魚類、秋刀魚、鮪魚、鮭魚或者是堅果、藻類等omega-3較多的食物，omega-3亦有穩定情緒作用，素食者可食用含有植物性的omega-3的核桃和藻類。

5、 攝取含硫化合物的食物，如大蒜和洋蔥可殺菌、幫助提升保護力。藻類和菇類含有多醣體，能增加抵抗力。

6、適量補充益生菌，人體中有70%的免疫細胞都在腸胃中，腸胃好也能對免疫系統有幫助，益生菌可以幫助腸道平衡，就比較不會有便秘的問題。

許毓容營養師強調，疫情期間的飲食習慣會影響人體保護力，部分民眾會因方便性考量而增加泡麵、餅乾等高熱量的油炸物攝取，建議可以選擇非油炸類泡麵或冬粉，另外調味油包也要減量，可以先加三分之一試味道，平均加半包即可。 ( 賴韻如)

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